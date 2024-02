Dakota Johnson: Dreharbeiten für "The Office" waren "schlimmste Zeit"

US-Schauspielerin Dakota Johnson ist ein wertschätzender Umgang mit ihren Arbeitskollegen und Angestellten wichtig. Ihr sei immer beigebracht worden, Menschen Respekt und Dankbarkeit entgegenzubringen.

Dakota Johnson: "Jeder Mensch sollte respektvoll behandelt werden"

"Ich denke, dass jeder Mensch respektvoll und freundlich behandelt werden sollte", betonte Johnson 2020 in einem Interview. Sie selbst habe auch schon mal weniger angenehme Erfahrungen gemacht, verriet Johnson jetzt in der Show von US-Talkmaster Seth Meyers. Die Dreharbeiten zur letzten Folge der erfolgreichen Comedy-Serie "The Office" hätten demnach nicht ihren Erwartungen entsprochen. Das Interview können Sie hier sehen: