Jella Haase: Alec Baldwins Todesschuss großes Thema am "Kleo"-Set

Beim Dreh der Serie 'Kleo', deren zweite Staffel seit Donnerstag online ist, seien noch am selben Tag die Sicherheitsroutinen angepasst worden, sagte Haase, die in 'Kleo' eine knallharte ehemalige DDR-Auftragskillerin spielt. "Damals haben wir uns sofort auf klare Regeln eingeschworen: Wir müssen unsere Grenzen benennen. Wir müssen es sagen, wenn wir erschöpft sind. Wir dürfen gerade bei Kampfszenen nichts überstrapazieren."

"Es ist unglaublich, dass das passieren konnte"

Keiner habe begreifen können, wie so ein Fehler wie am Set von Baldwins Film "Rust" überhaupt passieren könne. "Es gibt Waffenmeister, die auf die Sicherheit achten. Es darf überhaupt keine scharfe Munition am Set sein", sagte Haase. "In jedem einzelnen Fall, in dem man mir eine Waffe reicht, wird mir minutiös vorgeführt, dass sie nicht geladen ist. Es ist unglaublich, dass das passieren konnte."