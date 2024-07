Zweite Staffel von "Kleo": Auf einen Tee mit Tante Margot H.

Ramponierter Start

Sven ist auch in der zweiten Staffel wieder dabei, allerdings startet er recht ramponiert in das Geschehen. Anders Kleo, die wie immer hochfokussiert ist. Der rote Koffer ist auch wieder da – allerdings nur kurz. In der ersten Szene gibt es schon eine sehr blutige, sehr unfreiwillige Übergabe vor der Kulisse des Berliner Olympiastadions, das da viel grauer aussieht als beim EM-Finale vor wenigen Tagen. Kleo bekommt Besuch von ihrer Mutter, die ihr Krapfen (Pfannkuchen) bringt und sie nebenbei auf die Wanzen in ihrem Haus aufmerksam macht. In einem der Krapfen steckt ein Zettel, auf dem steht „Zerstöre den Koffer“.