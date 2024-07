"Sunny" auf AppleTV+: Der Roboter, dein Freund und Helfer?

Umwerfend

Sunny, so heißt der titelgebende Roboter, der von ihrem Mann entwickelt wurde, soll Suzie bei ihrer Trauerarbeit helfen. Die will das aber nicht, hat große Skepsis und schaltet Sunny in den Ruhezustand. Doch ganz ausschalten lässt sich der hilfsbereite und eh ganz nett wirkende Roboter nicht. Und so beginnt Suzie zaghaft ein bisschen Vertrauen aufzubauen. Auch deswegen, weil nach und nach Details über ihren Ehemann auftauchen, die sie verunsichern, verstören und seinen Tod beim Flugzeugabsturz infrage stellen.