"The Veil": Kammerspiel-Roadtrip mit mysteriösen Frauen

Es sind noch keine drei Minuten in der Miniserie „The Veil“ vergangen, da hat Elisabeth Moss („The Handmaid’s Tale“) schon zwei Namen verbraucht. So ist das nun einmal in einer Spionageserie. Moss spielt hier Imogen Salter – das ist das Alias, das sie behält –, eine britische Geheimagentin. Sie ist im Auftrag des französischen Auslandsnachrichtendienstes unterwegs, und zwar in einem Flüchtlingslager an der syrisch-türkischen Grenze. Dort wurde man wiederum Minuten zuvor Zeuge, wie eine Frau fast gelyncht wird: Adilah El Idrissi (Ayumna Marwan) wurde von jemandem als ISIS-Soldatin erkannt – und der Mob konnte gerade noch gestoppt werden bei der Rache für die Morde an Ehemännern und Kindern.