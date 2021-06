Jason Sudeikis nach Trennung von Olivia Wilde wieder verliebt

US-Schauspieler Jason Sudeikis ("Wir sind die Millers") soll nach der Trennung von Kollegin Olivia Wilde frisch verliebt sein - in das 34-jährige britische Model Keeley Hazel. Laut Us Weekly sind beide am Wochenende in New York City bei einem gemeinsamen Spaziergang "in der Öffentlichkeit erstmals als Paar aufgetreten". Eine namentlich nicht genannte Quelle soll dem Magazin auch bestätigt haben, dass die Gerüchte um eine Beziehung der beiden stimmen.