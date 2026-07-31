Jannik Kontalis: Vorwürfe an Bill Kaulitz – „Verletzt mich maximal“

Es ist noch nicht lange her, da hat Reality-TV-Star Jannik Kontalis über Sänger Bill Kaulitz offen geschwärmt. „Wir lieben einfach das Leben. Wenn wir zusammen sind, haben wir den größten Spaß!“, sagte er in einem RTL-Interview. Die beiden hätten sich kurze Zeit gedatet, verriet der 29-Jährige, und fügte hinzu: „Wenn Bill sagt, dass er mich braucht, bin ich sofort auf dem Weg. Das sage ich ihm auch immer wieder und darauf kann er sich verlassen.“ Auch wenn die beiden mittlerweile nicht mehr zusammen sind, würden sie einander nach wie vor in enger Freundschaft verbunden sein. „Bill soll immer ein Teil meines Lebens sein, weil er einfach ein schöner Mensch ist – von innen und von außen. Wir sind ein Herz und eine Seele“, betonte Kontalis. Doch nun schlägt der Ex-„Make Love, Fake Love“-Star andere Töne an. In einem kostenpflichtigen Podcast, den er am Donnerstagabend veröffentlichte, geht Kontalis sowohl mit den Kaulitz-Brüdern, deren Netflix-Serie „Kaulitz & Kaulitz“ als auch der Darstellung in der Öffentlichkeit hart ins Gericht. Bill wirft er unter anderem Doppelmoral vor.

Kontalis: „Habe nie was falsch gemacht“ In der neuen Staffel sieht man, wie Kontalis bei Bills Poolparty zu Gast ist, zudem küssen sich die beiden. Die Liaison kommt weder bei den Zuschauern (der Konsens: Kontalis würde mit Bill nur spielen, ihn für Aufmerksamkeit benutzen) noch bei Bills Weggefährten gut an, es werden vor allem Vergleiche zu Bills früherer Beziehung mit Marc Eggers gezogen, die ebenfalls nicht mit einem Happy End endete. Sowohl Stylistin Sara Alviti als auch Bills Bruder Tom halten mit ihrer Kritik und Skepsis nicht hinterm Berg. „Diese Assis aus dem deutschen Trash-TV seien schlechte Kandidaten für seinen Bruder. Jannik möge ein netter Typ sein, passe aber nicht“, so Toms klare Worte. Kontalis zeigt sich ob all der Kritik an seiner Person verärgert und verletzt. Im Podcast und auf Instagram verteidigt er sich vehement und wirft den Kaulitz-Brüdern vor, ihn bewusst negativ dargestellt zu haben. „Das verletzt mich maximal, weil [Bill] weiß genau wie ich, dass ich nie was falsch gemacht habe. Nie. Nichts. Und trotzdem hat er zugelassen, dass ich so dargestellt werde“, so Kontalis. Er habe auch gar nicht gewusst, dass er im Pool oder am Oktoberfest gefilmt werde, es seien also wirklich private Momente für ihn gewesen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Screenshot/ Instagram Jannik Kontalis Instagram-Story von Jannik Kontalis

In seiner Instagram-Story vermutet er ein festes Schema in der Serie: „Es gibt in jeder Staffel einen Sündenbock.“ Seiner Meinung nach werde immer ein Mann aus Bills Dating-Leben als „der Bösewicht“ dargestellt, während Bill selbst unkritisch gefeiert werde. Er selbst sei aber nicht bereit, sich zum Sündenbock machen zu lassen. Auch Marc Eggers nimmt er in Schutz: „Wir kennen Marcs Geschichte nicht.“ Er sei überzeugt davon, dass hier aktuell „etwas gewaltig schief“ laufe. An die Zuschauer gewandt fragt er in seinem Podcast: „Warum denn? Also, was hab ich euch getan? Ihr kennt mich nicht. Wieso sagt ihr sowas?“ Kontalis: „Ich kann's nicht ernst nehmen“ Besonders stört sich Kontalis an der vermeintlichen Doppelmoral, die er in der Serie erkennt. Bill habe selbst in der Show erzählt, dass er mit bis zu 40 Männern gleichzeitig schreibe, was in der Öffentlichkeit positiv aufgenommen werde. „Also das wird normalisiert und für schön empfunden, jeden Tag zu erzählen, dass man irgendwie mit tausend Leuten gleichzeitig was hat und schreibt – und dann aber rumheulen, wenn man immer noch alleine ist. Also tut mir leid, ich kann's nicht ernst nehmen“, kritisiert er. Auch verstehe er nicht, wieso gleichzeitig Bill vor ihm gewarnt wurde – und nicht umgekehrt. „Das ergibt gar keinen Sinn.“ Sichtlich emotional merkt er an: „Das provoziert mich maximal.“