Selten: Foto zeigt Großfamilie von Heidi Klum

Topmodel Heidi Klum plaudert gerne über ihr Privatleben und verrät auch hier und da pikante Details aus ihrer Ehe mit Musiker Tom Kaulitz. Doch wenn es um ihre insgesamt vier Kinder geht, versteht die 53-Jährige keinen Spaß. Hier soll Privates bitte auch privat bleiben! Doch nun machte Klum eine Ausnahme und postete auf Instagram ein seltenes Foto: nämlich von ihr mitsamt ihrer Großfamilie. Als Bildunterschrift wählte das Model einfach zwei Emojis, die aber für sich selbst sprechen: ein rotes Herz sowie ein Smiley mit Herzen.

Klum-Familie gönnt sich Auszeit im Restaurant Der Schnappschuss zeigt Klum, ihre Kinder und enge Freunde bei einem gemütlichen (und durchaus stylishen) Dinner in einem Restaurant. Auf Heidis Schoß (rechts unten) hat es sich ihr Hündchen Fritz gemütlich gemacht. Neben ihr ist ihre jüngste Tochter Lou (16) zu sehen. Neben Lou sind auch Klums älteste Tochter Leni (22) und ihr Freund Aris auf dem Bild zu erkennen. Das Quartett wird von Sohn Henry (18) vervollständigt. Der Rest der Gruppe sind Freunde der Klum-Sippe.

Zugegeben: Ganz vollständig ist das Familienbild nicht. Denn Klums Sohn Johan (20) hat es scheinbar zum Dinner nicht geschafft. Und auch Ehemann Tom ist nirgends zu entdecken – was sehr wahrscheinlich an dessen Promotour zu seiner Netflix-Serie „Kaulitz & Kaulitz“ (gemeinsam mit Zwillingsbruder Bill) liegt, die den 36-Jährigen zurzeit in Anspruch nimmt. Klums Instagram-Follower zeigen sich von dem Foto begeistert, in der Kommentarspalte überschlagen sich die Komplimente. Besonders scheint es Lou den Fans angetan zu haben. „Lou ist wunderschön“ ist nur einer von zahlreichen Kommentaren der User. Scharrt hier bereits ein kommendes Topmodel in den Startlöchern?