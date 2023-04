Jane Seymour: Wie sie sich jung hält und ihr Trick für schöne Fotos

"Ich habe so viele Filme gemacht, in denen ich das für mich geeignete Licht verstehe, ich bin auch Künstlerin und fotografiere auch gerne, also verstehe ich, was für mich gutes und schlechtes Licht ausmacht – was funktioniert und was nicht. Fragen muss ich aber nie. Sie finden es heraus, normalerweise am ersten Tag."

Seymour: Keine großen Eingriffe, aber Training

Doch auch im Alltag wirkt Seymour sehr junggeblieben. Für ihr Aussehen seien jedoch keine aufwendigen Eingriffe verantwortlich. Im April des vergangenen Jahres gab die Schauspielerin zwar zu, sich mit 40 einer Brustkorrektur unterzogen zu haben und in den 1990er-Jahren ein "kleines" Augen-Lifting gehabt zu haben, aber größere Operationen seien wohl keine passiert. "Das heißt nicht, dass ich denke, dass es andere nicht tun sollten", stellte sie jedoch klar.