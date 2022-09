Jane Fonda suchte "Trost in Beziehungen mit Männern"

US-Hollywoodstar Jane Fonda hat nach eigenen Worten früher immer ihr Glück in Beziehungen mit Männern gesucht. "Als ich merkte, dass ich nicht perfekt war, erwachte eine große Angst in mir. Andere Frauen suchen Trost in Alkohol, in Essen, im Glücksspiel, beim Einkaufen. Ich versuchte, diesen in meinen Beziehungen zu Männern zu finden", sagte die 84-Jährige dem Magazin Bunte.