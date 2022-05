Jan Böhmermann: Fynn Kliemann reagiert auf Betrugsvorwürfe

Stellungnahme: Fynn Kliemann reagiert mit Video auf Vorwürfe

Mit über 800.000 Followern auf Instagram, prominenten Freunden und zwei Nummer-eins-Alben in den deutschen Charts zählte Fynn Kliemann als einer der aufstrebenden Internet-Stars der letzten Jahre, der bei vielen für sein Saubermann-Image bekannt war. Durch die Vorwürfe des ZDF-Moderators befindet sich der 34-Jährige in Negativ-Schlagzeilen. Auf Social Media nahm der Deutsche nun Stellung mit einem Video.

Er nehme die Vorwürfe "sehr ernst". Zu seinem siebenminütigen Video schreibt Kliemann: "Ich möchte mich für einiges entschuldigen und anderes dringend richtig stellen, da die Betrugsvorwürfe einfach nicht stimmen. An alle Personen, Organisationen und Institutionen, die nun 'auf den ersten Blick' enttäuscht und geschockt sind, es tut mir leid! Ich bin offen für Transparenz und Aufklärung, und werde weiterhin alles dafür tun, Klarheit in all das zu bringen!"

"Ja, 'Global Tactics' hat auch in Bangladesch Masken herstellen lassen, nein, ich habe diese Masken nie verkauft oder beworben", erklärt sich der 34-Jährige. "Ich muss mir klar eingestehen, dass ich den Prozess nicht mehr überblicken konnte", spricht der Influencer weiter. Lohn-Dumping-Vorwürfe weist der Internet-Star zurück. Er hätte an der Produktion in Bangladesch auch nichts verdient. Die von Böhermann gezeigten Screenshots privater Nachrichten seien aus dem Zusammenhang gerissen, dennoch entschuldigt sich Kliemann in seinem Video für "unüberlegte" Aussagen. Vom Ausmaß der Fehler, welche die für Flüchtlingscamps gespendeten Masken aufwiesen, will der Sänger nichts gewusst haben.