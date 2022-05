Germany’s Next Topmodel: Das Weiterkommen von Lieselotte regt viele Fans richtig auf

Nur noch drei Wochen bis zum großen "Germany's Next Topmodel"-Finale - und Best-Ager-Model Lieselotte ist immer noch dabei. Beim Shooting am Tennisplatz kam die 66-jährige gut an. Fotograf Max Montgomery fand, sie hätte einfach ein klassisches Gesicht, "das ein Traum für einen Fotograf" sei. Auch Gast-Juror Thomas Hayo war schwer begeistert von ihr. Er meinte, dass sie Hollywood-Star Glenn Close ähnlich sehen würde.

Einen möglichen Kunden, einen Kaffeedrink-Hersteller, konnte sie aber mal wieder nicht überzeugen. "Man hat ein bisschen das Gefühl, Lieselotte hat die Aufgabe nicht ganz verstanden", so die Kritik. Man hätte sich mehr Authentizität gewünscht.

Lieselotte sieht die Schuld aber nicht bei sich, sie würde sich nämlich von niemandem verbiegen lassen, meinte sie. Und da platzte dann ihrer Mitstreiterin, Österreicherin Martina (50), der Kragen. "Du hast zum wiederholten Male gesagt, der Kunde weiß nicht, was er tut. Das finde ich respektlos und undankbar!" Das wollte Lieselotte natürlich nicht auf sich sitzen lassen, sie konterte: "Diese Auslegung von dir finde ich richtig frech, das ist eine Unterstellung!"