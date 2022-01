Jamie Dornan über 2021: "Schlimmstes Jahr meines Lebens"

"Fifty Shades of Grey"-Star Jamie Dornan sprach mit The Telegraph darüber, wie der Verlust seines Vaters 2021 zum "schlimmsten Jahr" seines Lebens gemacht hatte.

Jamie Dornan: Vater an Covid verstorben

Der Schauspieler erhielt viel Lob für seine Darbietungen in den Filmen "Belfast" und "The Tourist". Im Interview erklärte der 39-Jährige, dass er aufgrund des Todes seines Vaters Jim Dornan, der an Covid gestorben war, seinen Karriere-Erfolg nicht genießen konnte.

"Es ist eine seltsame Sache, das Jahr mit all dieser positiven Einstellung zu beenden... denn in vielerlei Hinsicht war es das schlimmste Jahr meines Lebens und das härteste", erklärte der irische Darsteller.