Jamie Dornan gruselte sich nach Fanpost wegen "Fifty Shades of Grey"

"Fifty Shades"-Hauptdarsteller Jamie Dornan (38) bekam nach im Laufe seiner Karriere nicht nur Fanpost, die ihn freute. Gegenüber dem Magazin Vanity Fair verriet er, dass er kürzlich einen Brief bekam, der eine Collage eines unbekannten Kindes enthielt, von dem die Person behauptete, es sei seines. "Dieser jemand meinte, dass meine Frau es wissen sollte", so Dornan. "Ich denke, die Person hat versucht zu sagen, dass es Dakota Johnsons (Anmerkung: Dornans Schauspielkollegin) und mein Kind ist, das zur Welt gekommen sein soll, als wir den ersten Teil gedreht haben. Es hat unser Interesse geweckt, sagen wir so. Es war ein bisschen komisch."