Hollywoodstar Jake Gyllenhaal findet die tägliche Hygiene manchmal entbehrlich. "Ich bin immer mehr der Meinung, dass Baden manchmal unnötig ist", verriet er der Zeitschrift Vanity Fair. Der Verzicht tue der Haut gut. "Wir reinigen uns auf natürlichem Wege selbst", ist sich Gyllenhaal sicher. Aufs Zähneputzen vergisst er hingegen nicht, sagt er.

Über Jake Gyllenhaal

Gyllenhaal, der am 19. Dezember 2020 40 Jahre alt wurde, kann neben seiner Kinokarriere mit Highlights wie "Brokeback Mountain", "Southpaw" und "Stronger" noch viel mehr vorweisen. Er ist Mitbegründer der New Yorker Produktionsfirma Nine Stories, die mit "visionären Geschichtenerzählern" auf Projekte in Film, TV, Theater und Dokumentationen setzt.

Häufig spielt Männer, die aus ihrem gewohnten Milieu herausfallen. Am eindrucksvollsten zeigte er das an der Seite von Heath Ledger in dem tabubrechenden Drama "Brokeback Mountain" (2006) über die verbotene Liebe zweier schwuler Cowboys seit den 1960er Jahren. Ang Lee erhielt den Regieoscar, Ledger und Gyllenhaal waren als Haupt- und Nebendarsteller nominiert, gingen aber leer aus.