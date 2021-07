Jada Pinkett Smith mit Glatze zum 50er: "War Zeit, loszulassen"

Während Willow ihre Looks immer wieder verändert hatte, äußerte sich Pinkett Smith in der Vergangenheit offen über ihre "Probleme mit Haarausfall". "Es war schrecklich, als es anfing", sagte sie 2018 während einer Ausgabe ihrer Talkshow "Red Table Talk". "Ich stand eines Tages unter der Dusche und hatte eine Handvoll Haare in meinen Händen und dachte nur: 'Oh mein Gott, werde ich kahl?'" Es sei "eine dieser Zeiten in meinem Leben, in denen ich buchstäblich vor Angst zitterte", so Pinkett Smith.

"Deshalb habe ich meine Haare geschnitten und schneide sie weiterhin", ergänzte sie. "Meine Haare waren ein großer Teil von mir. Sie zu pflegen war ein schönes Ritual und die Wahl zu haben, Haare zu haben oder nicht. Dann musste ich eines Tages sagen: 'Oh mein Gott, ich habe diese Wahl vielleicht nicht nicht mehr.'" Letztendlich denke sie viel weniger an ihre eigenen Kämpfe und mehr an andere, die ihre Haare aufgrund von dramatischen Umständen verloren haben.