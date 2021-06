Jada Pinkett Smith gedenkt Rapper Tupac an dessen 50. Geburtstag

US-Schauspielerin Jada Pikett Smith gedenkt ihrem einstigen guten Freund, dem verstorbenen US-amerikanischen Rapstar Tupac Shakur. Dieser wäre am 16. Juni 50 Jahre alt geworden. Auf Instgagram veröffentlichte sie ein bislang nicht veröffentlichtes Gedicht des Musikers mit dem Titel "Lost Soulz" (Verlorene Seelen). "Ich glaube nicht, dass es ihm etwas ausgemacht hätte, dass ich das mit euch teile", hört man sie in dem Clip sagen.

Pinkett Smith zollt Tupac mit seinen eigenen Worten Tribut

"Während wir uns darauf vorbereiten, sein Vermächtnis zu feiern, erinnern wir uns an ihn für das, was wir am meisten geliebt haben ... seine Art mit Worten umzugehen", schrieb sie dazu. In dem Gedicht ging Tupac auf seine Vergangenheit in kriminellen Kreisen ein. "But surviving years with criminal peers hat turned my warm heart to cold", schrieb er unter anderem über eine Zeit, die sein "warmes Herz kalt werden ließ".