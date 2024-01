Heißester Frauenschwarm Hollywoods: Er stößt Timothée Chalamet vom Sockel

Der 1997 in Brisbane, Queensland, geborene Nachwuchsstar begann durch sein Beteiligung an zahlreichen Schuldramen ein Interesse an der Schauspielerei zu entwickeln. 2017 hatte er seinen ersten Hollywood-Auftritt in "Pirates of the Caribbean: Salazars Rache", allerdings ohne seine namentliche Nennung. Damals trat er lediglich als Komparse auf. 2018 folgte seine Rolle in "The Kissing Booth", bevor ab 2019 mit der Fernsehserie "Euphoria" die Herzen seiner Fans höherschlagen ließ - auch wenn er sein Mitwirken an der "Kissing Booth"-Trilogie inzwischen bereut.

"Ich wollte diese Filme nicht machen, bevor ich diese Filme gemacht habe", sagte Elordi über die Filmreihe. "Diese Filme sind lächerlich. Sie sind nicht universell."

Wesentlich stolzer zeigte er sich auf seine Performance in "Euphoria". "Es macht so viel Spaß. Nate zu spielen, macht so viel Spaß", sagte er in einem Interview über die Dreharbeiten.