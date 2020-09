Jackie Stallone mit 98 verstorben: Sylvester Stallone trauert um seine Mama

Ein offizielles Statement von Sylvester Stallone gibt es bisher noch nicht. Die beiden verband Zeit zu Jackies Lebzeiten eine enge Beziehung.

Äußerst geschäftstüchtig

Jackie Stallone arbeitete als Astrologin, Tänzerin und Wrestling-Managerin und - Promoterin für Frauen. Ihre Familie lebte einst mit Body Builder Charles Atlas zusammen, der Jackie, ihren Vater und ihre Mutter im Joggen, Gewichteheben und Gymnastik trainierte. Stallone war dann die erste Frau, die eine tägliche TV-Show über Sport und Krafttraining moderierte. Während ihrer Jugendjahre arbeitete Jackie Stallone auch als Trapezkünstlerin in einem Zirkus und jobbte vorübergehend in einem Nachtclub. Auch als Friseurin versuchte sich Slys Mutter in jungen Jahren.