Jackie Chan über Prostituierte, Spielsucht & Alkohol

Als humorvoller Martial-Arts-Star scheffelte der in Hongkong geborene Jackie Chan mit Kassenschlagern wie "Rumble in the Bronx" oder der "Rush Hour"-Trilogie ein Vermögen von rund 360 Millionen Euro. 2016 wurde dem in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsenen Chan ein Ehrenoscar für sein Lebenswerk verliehen. Privat habe er sich nicht immer ruhmreich verhalten, wie der 64-Jährige nun in seiner Biografie "Never Grow Up" enthüllt.

Die Schattenseiten von Witzbold Jackie Chan

In seinen Memoiren, die am 4. Dezember erscheinen, geht der chinesische Kinostar mit sich selbst hart ins Gericht. Chan beschreibt sich als "Dreckskerl", der Frauen schlecht behandelt und zu Wutausbrüchen neigt.

Er habe früher mit Goldketten geprotzt, mit Prostituierten geschlafen, sei unter Alkoholeinfluss Auto gefahren – und habe so auch einen Porsche und Mercedes Benz zu Schrott gefahren.

Seiner ersten Freundin gegenüber habe er sich "furchtbar" verhalten. Er habe getrunken und sei spielsüchtig gewesen. Wenn er vom Spielen und Trinken heimkam und merkte, dass sie ebenfalls zu Hause war, verließ er gleich wieder die Wohnung – nur um erneut trinken und spielen zu gehen.