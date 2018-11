Jackie Chan-Tochter hat ihre Freundin geheiratet

Was ihre Eltern von ihrer Beziehung halten, scheint Etta egal zu sein. Sie hat in Andi Autum ihr Glück gefunden und teilt ihre Freude darüber auf Instagram.

"Wir sind von dem Tag an, an dem wir geboren wurden, auf der Suche nach Glück. Als Kinder missbraucht, die nie Liebe empfunden haben, haben wir so viel zu geben", schrieb sie in einem Posting. "Wir sind alle verletzt worden, aber wenn wir von Liebe träumen, können wir sie finden. Liebe ist gütig, sie urteilt nicht. Liebe ist sowohl Stärke als auch Schwäche. Liebe kann etwas verändern. Liebe gewinnt!“