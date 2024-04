Hollywood-Legende wird 70: Von "Karate Kid" bis zu "Rush Hour"

Nach Jahrzehnten im Showgeschäft, mehr als 80 Filmen als Darsteller und zahlreichen weiteren als Regisseur ist Jackie Chan wohl weltweit einer der bekanntesten Chinesen. Auch wenn er am Sonntag (7. April) seinen 70. Geburtstag feiert, denkt er trotzdem nicht ans Aufhören: "In der Zukunft liegen immer noch zehn Filme, die darauf warten, dass ich sie drehe."

Geboren als Chen Gangsheng (etwa: Der in Hongkong geborene Chen) wuchs er in ärmlichen Verhältnissen auf. Seine Eltern arbeiteten für einen Diplomaten als Koch und Dienstmädchen in einer wohlhabenden Hongkonger Gegend. Ein Job in Australien lockte den Vater schließlich nach Canberra. Der kleine Jackie blieb zurück und besuchte fortan ein strenges Schauspielerinternat. Mit Aufstehen frühmorgens um 5 Uhr, harten Trainingseinheiten und Strafen bildete ihn die Schule in Kampfkunst aus. "Schrecklich", beschrieb er die Zeit Jahrzehnte später in einer britischen Talkshow.

Vom Stuntman zum Schauspieler

Doch die Mühe sollte sich auszahlen. Mit 17 Jahren verließ er die Drama-Akademie im Jahr 1971 und arbeitete sich als Stuntman in der Hongkonger Filmszene nach oben. Trotz mächtiger Konkurrenz schaffte er es, in Filmen mit der Kung-Fu-Legende Bruce Lee mitzuwirken, welcher eher für seinen ernsten Kampfstil bekannt war. Chan dagegen zeichnete sich durch amüsante Einlagen aus und entwickelte bewusst seinen eigenen Kampfstil, in dem er oft torkelnd und betrunken wirkte. In Hongkong drehte er wie am Fließband Filme. Der Weg nach Hollywood verlief zunächst beschwerlich.