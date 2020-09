Jack Osbourne in Sorge: Zwei seiner Tochter haben Corona

Zuvor hatte Sharon Stone die Erkrankung ihrer jüngsten Enkelin bestätigt.

"Ich sollte eigentlich im Studio sein und habe mich so darauf gefreut", hatte die Ehefrau von Ozzy Osbourne am Montag in ihrer Show "The Talk" erzählt, in der sie aus der Quarantäne nur zugeschaltet war. "Doch dann hat eine meiner Enkelinnen unglücklicherweise Covid-19 bekommen."

In der Familie sei sonst keiner an dem Virus erkrankt, hatte die 67-Jährige zu diesem Zeitpunkt noch versichert. "Ich habe es nicht. Ihr Vater hat es nicht. Ihre Mutter hat es nicht. Ihre Geschwister haben es nicht", sagte Sharon Osbourne am Montag, die erzählte, dass dennoch die ganze Familie nun in Quarantäne müsse.