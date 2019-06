Ivana Trump trennt sich von Ex-Mann Rossano Rubicondi

Ivana Trump (70) trennte sich - wieder einmal - von ihrem italienischen Ex-Ehemann Rossano Rubicondi (47). "Ich bin wieder einmal eine Single-Frau", erzählte Trump gegenüber Page Six.

"Ich habe die Freiheit, zu tun und lassen, was ich will und mit wem ich will, und ich kann mir meinen Lebensstil leisten", erklärte sie gegenüber der Plattform.

Wie die Unternehmerin weiter erklärte, habe sich das Paar seit 15 Jahren bekannt: Sie führten sechs Jahre lang eine Beziehung, bevor sie sich 2008 in einer 3 Millionen Dollar (rund 2 Millionen Euro) Zeremonie in Mar-a-Lago das Jawort gaben. Schon ein Jahr später folgte die Scheidung - beide dateten zwischenzeitlich andere - bevor sie sich wieder versöhnten.

Insider beobachtete Streit

"Die Beziehung nahm einfach ihren Lauf", erklärte die Mutter von Donald Jr., Eric und Ivanka Trump. " Rossano verbringt viel Zeit in Italien und ich verbringe viel Zeit in New York, Miami und St. Tropez - und er muss arbeiten", so Trump. "Die Fernbeziehung funktioniert einfach nicht. Wir hatten eine gute Zeit und sind jetzt Freunde. Die Trennung war freundschaflich."

Rubicondi, ein ehemaliges Model, habe laut Medienberichten geplant, in New York eine Pizza-Kette namens " Rossano to Go" zu eröffnen - sein Vorhaben setzte er aber nie um.

Letztes Jahr wurde das Paar bei einem Streit im chicen Upper East Side Restaurant " La Goulue" in New York gesichtet. Damals berichtete ein Insider gegenüber Page Six: "Er redete unaufhörlich auf Französisch mit ihr und sie sagte: 'Kannst du nicht einfach den Mund halten?'."

Ivana Trump: "Ich will nie wieder heiraten"

"Ich will nie wieder heiraten", erklärte Trump. "Ich bin fertig damit. Du heiratest, weil du eine Familie willst. Ich habe drei Kinder und Enkelkinder. Ich will einfach frei sein und gehen wohin ich will und mit wem ich will. Ich will eine freie Frau sein."