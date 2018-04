Ivana Trump: Donald Trump mit Amt überfordert?

Sie war 15 Jahre lang mit Donald Trump verheiratet, schenkte ihm drei Kinder und soll nach wie vor in engem Kontakt zu dem US-Präsidenten stehen. Nun plauderte Ivana Trump einmal mehr über ihren berühmten Ex-Mann aus dem Nähkästchen.

"Donald Trump vermisst seine Freiheit"

Gefragt, ob sie denke, dass Trump 2020 erneut für das Amt des Präsidenten kandidieren werde, antwortete die 69–Jährige der New York Post: "Ich denke, das wird nicht notwendig sein."

"Er hat ein gutes Leben und alles was er braucht", so die Ex-Frau des Präsidenten weiter. "Vielleicht sollte er einfach Golf spielen und sein Vermögen genießen."

Ivana Trump fügte hinzu: "Ich denke, er vermisst seine Freiheit ein wenig. Ich glaube nicht, dass sich Donald wirklich im Klaren darüber war, was es bedeutet, Präsident zu sein. Es ist so viel Information – du musst dich über alles, was in der Welt passiert, auskennen."