Was für ein Sinneswandel: Noch vor einigen Jahren war Lapo Elkann (39) für seine Drogenexzesse und wilden Partys bekannt, er inszenierte seine Entführung, hatte Sex-Orgien mit einem Transsexuellen und war mehrmals auf Reha. Das Leben des Fiat-Erben mit Dandy-Style, derben Sprüchen und 800 Millionen Euro Vermögen konnte man auf seinem Instagram-Account detailliert mitverfolgen.

War kein reales Leben

So auch die Sommer-Liaison mit dem deutschen Model Shermine Shahrivar (34). Beide zeigten sich im liebesverrückten Überschwang auf unzähligen Privatbildern, mit denen sie Instagram im Vorjahr überschwemmten. Nach nur einigen Wochen aber folgte das abrupte Ende des Techtelmechtels und Elkann schien immer öfter über seine öffentlichen Auftritte im Netz zu sinnieren. Anfang des Jahres löschte der als Play- sowie Partyboy berühmte Vorzeige-Italienier dann seinen gesamten Account. Heute sagt er: „Es war keine reale Welt. Ich lebte für die anderen. Mein Leben war eine Selfie-Show.“



Zu seiner Ex, dem It-Girl Bianca Brandolini (34) scheint er vor Kurzem wieder zurückgefunden zu haben. Diese Liebe stellt er nun nicht mehr aus. Im Gegenteil. Elkann will wieder privat sein und sich nur mehr geschäftlich Gehör verschaffen. So plant der Businessman etwa gerade eine eigene Uhren-Kollektion und ein Edel-Lokal in Mailand will das einstige Enfant Terrible auch eröffnen. Bleibt nur zu hoffen, dass ihm keine Partys dazwischen kommen ...

Auch Drogeneskapaden - Lapo lag nach einer Überdosis tagelang im Koma - und Sex-Schlagzeilen um einen Transsexuellen haben seinem Ruf nicht geschadet. Im Gegenteil. Sogar Vogue-Chefin Anna Wintour (66) erklärte: "Er ist der eleganteste Mann auf dem Planeten."

"Italienischer als Lapo Elkann kann Mann kaum sein", schrieb die Welt 2010. Elkann steht wie kein anderer für den eitlen, exzentrischen Italiano.

Im Regelfall halten seine Beziehungen zu Models und It-Girls mit frappant ähnlichem Aussehen ein Jahr.

Eine Auswahl seiner Verflossenen: It-Girl Bianca Brandolini liebte Lapo, obwohl er ihr Cousin zweiten Grades ist. Sie sollen jetzt wieder zusammen seine

Mit der asiatischen Millionärin und Designerin Goga feierte er die Nächte durch.

