Irina Shayk und Bradley Cooper Arm in Arm bei After-Party

Befreites Intermezzo

Gemeinsam mit dem Gastgeber, Chefredakteur Edward Enninful (47), posierten Shayk und Cooper für Instagram. Damit zeigen sie sich zum ersten Mal seit der Oscar-Verleihung 2019 Seite an Seite bei einem offiziellen Termin. Böses Blut scheint weit und breit keines in Sicht, auch wenn Irina Shayks Lächeln eher zurückhaltend anmutete. Ein Partygast will laut Mail Online gar beobachtet haben, dass sich beide "anbetend angeschaut" hätten. Gekommen und gegangen seien sie allerdings separat.