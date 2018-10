Intime Geständnisse: Stars verraten Details über ihr erstes Mal

Angelina Jolie

Mit dieser Beichte sorgte Angelina Jolie 2007 für jede Menge Schlagzeilen: "Ich habe angefangen Sex mit meinem Freund zu haben, aber der Sex und die Emotionen waren für mich nicht genug. Ich war kein kleines Mädchen mehr. In einem Moment, in dem ich mich meinem Freund noch näher fühlen wollte, griff ich zu einem Messer und schnitt ihn. Er schlitzte zurück", so Angelina gegenüber der OK!.