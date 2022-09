Internationale Pressestimmen zum Queen-Begräbnis + neue mögliche Probleme

"Das Begräbnis von Königin Elizabeth II wird von der halben Bevölkerung der Erde verfolgt werden. Dass die Hälfte von 7,97 Milliarden Menschen die letzte Reise eines Menschen verfolgt, von dem sie streng genommen kaum etwas wusste, ist an sich aufsehenerregend. Vieles dreht sich natürlich darum, dass sie in einer der ältesten Monarchien der Welt am längsten regiert hat. Gleichzeitig befindet sich Elizabeth II in einer historischen und globalen Sonderstellung. In ihren 70 Jahren als Staatsoberhaupt ist die 96 Jahre alte Königin länger als jemand sonst ein hochkarätiger Teil der Öffentlichkeit gewesen. Sie gilt als die bekannteste Person der Welt, mit ihrem Konterfei auf Geldscheinen und Briefmarken in 54 Ländern. Zugleich können Büchern über all das geschrieben werden, was wir nicht von ihr wissen. Alle kennen die Königin, aber eigentlich niemand."

"Wenn wir sagen, dass die Augen unseres Planeten heute nach London gerichtet sind, ist das keine Übertreibung. Wer könnte sich noch an ein königliches Begräbnis dieses Formats erinnern? (...) Unter unserer zivilisatorischen Schale versteckt sich - aller Übermacht der Informationstechnologie zum Trotz - eine Sehnsucht nach etwas Heiligem. Besser als alle Analysen von Politologen können dies Bücher über Mythologie und Religion wie "Der Goldene Zweig" des Anthropologen James George Frazer erklären. Auch "vorsintflutliche" Institutionen und Rituale wie die Monarchie oder das Begräbnis einer Königin erfüllen diese Sehnsucht."

