Internationale Anit-Diät-Tag: Diese Stars wählen Selbstliebe statt Fasten

Von A wie Ayurveda-Diät über I wie Intervallfasten bis hin zu Z wie zuckerfreie Ernährung – die Liste an Möglichkeiten zum Abnehmen ist schier unendlich. Ob das dann aber auch wirklich funktioniert, ist wieder eine andere Frage.

Was dabei auffällt, dass sich fast ausschließlich weibliche Persönlichkeiten dazu äußern, denn Männer werden schlichtweg einfach nicht oder nur sehr selten zu ihrem Körper und ihrem Aussehen befragt. Wenn männliche Schauspieler darüber sprechen, dann handelt es sich meist um das Zu- oder Abnehmen für eine Rolle, also im beruflichen Kontext.

Anders ist das eben bei den berühmten Frauen. So verriet Schauspielerin Jennifer Aniston (55) einst: "Ich habe mit Diäten aufgehört, als ich herausgefunden habe, dass ich einfach nur regelmäßig und ordentlich essen muss – mit Maß und Ziel."

Einen Pro-Tipp hatte ihre Kollegin Kate Winslet (48) in der Jimmy Fallon-Show auf Lager: "Ich weiß nicht, wie viel ich wiege. Ich habe mich seit zwölf Jahren nicht mehr gewogen. Top Tipp! Das ist ein toller Schachzug", grinste sie. So leicht fiel ihr das allerdings nicht immer, denn wie sie erst kürzlich öffentlich machte, litt sie an einer Essstörung.