Jennifer Aniston gibt seltenen Einblick in ihren Alltag

In einer Reihe an Bildern ist die 55-Jährige etwa beim Sport, im Auto, mit Freundinnen oder beim Kuscheln mit einem Hund zu sehen. Ihren Post ergänzte sie mit Herzemojis, einer winkenden Hand und einem Fotoapparat. Zahlreiche Fans kommentierten Anistons Posting freudig. Auch "Friends"-Kollegin Courteney Cox schrieb dazu: "Wunderschönes Mädchen." Sehen Sie hier die Fotos:

Die Schauspielerin war zwei Mal verheiratet: Von 2000 bis 2005 mit Brad Pitt und von 2015 bis 2017 mit Justin Theroux.

Jennifer Aniston teilt, was sie bewegt

Aniston gibt selten Einblicke in ihr Privatleben. 2022 wandte sie sich mit einem sehr persönlichen Thema an die Öffentlichkeit. In einem Interview hatte sie damals zum ersten Mal über ihren unerfüllten Kinderwunsch gesprochen. In ihren Dreißigern und Vierzigern habe sie eine schwere Zeit durchgemacht, sagte sie im Gespräch mit dem Magazin Allure. "Ich habe versucht, schwanger zu werden. Es war ein schwieriger Weg für mich", erzählte sie. "All die Jahre und Jahre und Jahre der Spekulationen – das war wirklich hart."