Insider: Wie es Brad Pitt angeblich mit Wut-Posting von Sohn Pax geht

Pitt gegen Jolie - und die Kinder?

Die Aufregung war in den Promimedien gro├č, als k├╝rzlich angebliche Screenshots eines Posts von Pax' privaten Instagram-Account auftauchten. Der damals 16-J├Ąhrige soll seinen entfremdeten Vater - am Vatertag 2020 eine w├╝tende Botschaft ├╝bermittelt haben. "Du beweist immer wieder, dass du ein schrecklicher und verachtenswerter Mensch bist", schrieb Pax laut Daily Mail zu einem Foto von Pitt, w├Ąhrend er seinen Oscar entgegennimmt. "Du nimmst keine R├╝cksicht auf deine vier j├╝ngsten Kinder, die in deiner Gegenwart vor Angst zittern", schrieb er angeblich weiter.

Pitt und Jolie hatten in der Vergangenheit auch selbst massive Vorw├╝rfe gegeneinander erhoben. Im Jahr 2022 wurde bekannt, dass Pitt bei einem angeblichen Vorfall im Jahr 2016 handgreiflich geworden sein soll, berichteten mehrere US-Medien unter Berufung auf Gerichtsdokumente. Laut der New York Times hatte die "Maleficent"-Schauspielerin damals eine sogenannte Widerklage gegen Pitt vor Gericht in Los Angeles eingereicht.