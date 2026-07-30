Insider über Schattenseite von Jared Leto: „Gegenüber Frauen sehr problematisch“

Schauspieler Jared Leto sieht sich mit schweren Vorwürfen konfrontiert. Zehn Frauen erheben in einer neuen Dokumentation des Senders BBC Vorwürfe. Diese beziehen sich auf einen Zeitraum zwischen 2002 und 2016. Zwei der Frauen werfen Leto sexuelle Gewalt vor, sie waren nach eigenen Angaben zum Tatzeitpunkt 17 Jahre alt. Eine weitere Frau sagt in der Dokumentation, Leto habe ihr sexuelle Gewalt angedroht, als sie 19 Jahre alt war. Dazu mehr:

Eine vierte Frau wirft dem Schauspieler vor, ihr mit damals 16 Jahren mehrfach am Telefon Sex angeboten zu haben. Vier weitere Frauen geben ebenfalls an, der Sänger der Rockband „Thirty Seconds to Mars“ habe sie am Telefon sexuell belästigt. „Hollywoods dunkles Geheimnis“ Neun der zehn Frauen äußern ihre Vorwürfe in der BBC-Doku „Jared Leto: Hollywood's Dark Secret“ (Hollywoods dunkles Geheimnis) zum ersten Mal. Es ist allerdings nicht das erste Mal, dass Frauen den Schauspieler der sexuellen Gewalt beschuldigen. Schon 2025 hatten mehrere Frauen Vorwürfe erhoben, Leto bestritt die Anschuldigungen. Leto weist Anschuldigungen zurück - doch Image in Gefahr Auch jetzt weist der Star die Vorwürfe zurück. „Diese Anschuldigungen sind absolut und kategorisch falsch“, erklärte der 54-Jährige am Mittwoch in einer schriftlichen Stellungnahme. „Ich habe nie in meinem Leben sexuelle Gewalt gegen irgendjemanden ausgeübt.“

Das vermeintliche Saubermann-Image des Sängers und Schauspielers hat dennoch Risse bekommen. So lässt nun auch ein ehemaliger Mitarbeiter hinter Letos Fassade blicken. Gegenüber Page Six zeichnet dieser nach der Veröffentlichung der BBC-Dokumentation ein wenig schmeichelhaftes Bild über die Zusammenarbeit mit dem „Thirty Seconds to Mars“-Frontmann. „Frauen gegenüber sehr problematisch“ „Er ist kein guter Kerl. Er wirkt seelenlos“, behauptet der namentlich nicht genannte Insider, der einst mit Leto und seiner Band auf Tour gewesen sein soll. „Die Atmosphäre bei der Arbeit mit ihm war furchtbar, und er sorgte dafür, dass sich alle unwohl fühlten. Es war wirklich schwer, mit ihm zu reden, falls er überhaupt versucht hat, mit uns zu sprechen.“