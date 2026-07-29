Vier Frauen beschuldigen den Oscar-prämierten Schauspieler und „Thirty Seconds to Mars“-Frontmann Jared Leto des sexuellen Missbrauchs, wie mehrere Medien einstimmig berichten. Die mutmaßlichen Taten sollen sich ereignet haben, als die Frauen noch Teenager waren. Die Vorfälle sollen sich im Zeitraum zwischen 2002 und 2016 ereignet haben, als Leto zwischen 30 und 40 Jahre alt war. Die Vorwürfe stammen aus einer neuen BBC-Dokumentation mit dem Titel „Jared Leto: Hollywood‘s Dark Secret“.

Schwere Vorwürfe gegen Jared Leto

Eine der Frauen gibt an, mit 17 Jahren im Badezimmer eines Motels sexuell missbraucht worden zu sein. Eine andere berichtet, Leto habe ihr mit 19 Jahren mit sexuellem Missbrauch gedroht, als sie unerwartet mit ihm allein in einem Hotelzimmer gelassen wurde. Eine dritte Frau behauptet, im Alter von 17 Jahren in Kalifornien mit dem Star Geschlechtsverkehr gehabt zu haben - was laut BBC als Vergewaltigung Minderjähriger gelten würde. Die Frau sagt ferner, der „Dallas Buyers Club“-Darsteller habe ein Gespräch über das Schutzalter von 18 Jahren in diesem US-Bundesstaat einfach abgetan.

Die vierte Frau beschreibt, wie Leto sie manipuliert und seinen Prominentenstatus missbraucht haben soll, indem er sie mit 16 Jahren wiederholt mit sexuell anzüglichen Anrufen belästigte. Mindestens einmal habe er ihr vorgeschlagen, miteinander zu schlafen. Anschließend wurde ihr angeblich eine Geheimhaltungsvereinbarung zugesandt, die sie daran hindern sollte, über ihre Beziehung zu Leto zu sprechen. Die Frau weigerte sich jedoch, die Vereinbarung zu unterzeichnen.