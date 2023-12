Insider: Tom Cruise "extrem zuversichtlich" mit neuer Beziehung

Der Turtel-Aufritt im Londoner Nachtclub soll nicht der einzige gemeinsame Auftritt bisher gewesen sein. " Sie sind zusammen in Toms Lieblingsclub f├╝r private Mitglieder herumgehangen und genie├čen regelm├Ą├čig Nachmittagstee und Gourmet-Abendessen in London", f├Ąhrt die Quelle fort.

Kennengelernt haben sich der Schauspieler und seine vermeintliche neue Freundin dem Insider zufolge angeblich ├╝ber gemeinsame Freunde der High-Society der Stadt. "Tom ist in London zu einer beliebten Figur in der wohlhabenden Elite geworden", f├╝gt die Quelle hinzu. "Was als einfache Freundschaft begann, entwickelte sich schnell zu etwas Besonderem."