Die tragische Kindheit von Tom Cruise - und wieso er Schauspieler wurde

Sein schauspielerisches Talent und Blockbuster wie "Mission Impossible" haben Tom Cruise Ruhm und Reichtum eingebracht. Seinen Status als international beliebter Schauspieler hat der inzwischen 60-JĂ€hrige seit Jahrzehnten bewahrt. Mehrfach war er schon fĂŒr den Oscar nominiert. TatsĂ€chlich war der Weg zum Hollywood-Olymp phasenweise steinig, denn Cruise blickt auf eine bewegte Vergangenheit zurĂŒck.

Tom Cruise: Als Kind kein fester Wohnsitz

Cruise wurde am 3. Juli 1962 in Syracuse (New York) als Thomas Cruise Mapother IV geboren und wuchs gemeinsam mit drei Schwestern in Ă€rmlichen VerhĂ€ltnissen auf. Die Kindheit des Weltstars war geprĂ€gt durch die stĂ€ndigen UmzĂŒge seiner Eltern Thomas Mapother III und Mary Lee, die keinen festen Wohnsitz besaßen.