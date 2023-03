Suri Cruise geht aufs College: Kein Mitspracherecht für Tom Cruise

Suri Cruise, die Tochter von Tom Cruise und Katie Holmes, könnte schon bald Mode in New York studieren. Die Promitochter wird im kommenden Monat siebzehn Jahre alt und soll bereits damit angefangen haben, sich an diversen Colleges zu bewerben.

Suri Cruise verschickt College-Bewerbungen

Bei ihren Bewerbungen soll Suri Hilfe von ihrer Mama bekommen. Tom Cruise habe aber kein Mitspracherecht dabei, wo und was seine Tochter künftig studieren soll. Eine Quelle aus dem Umfeld von Katie Holmes teilt der Daily Mail mit, dass Suri bereits einige Bewerbungen verschickt hat und dazu tendiert, Mode an der Fordham University in New York City zu studieren – eine Wahl, mit der ihre stilbewusste Mutter Katie sehr zufrieden sein soll.