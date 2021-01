Inniges Verhältnis: Was Prinz Harry und Jill Biden verbindet

Ein Insider berichtet laut Tatler, dass der Herzog seit dem ersten Treffen mit der neuen First Lady vor acht Jahren eine gute Beziehungen zu ihr unterhält. Der Altersunterschied von 33 Jahren soll kein Hindernis für Harrys Freundschaft mit Joe Bidens Frau dargestellt haben. Was die beiden verbindet: Harry diente 10 Jahre in der britischen Armee, während Jills verstorbener Stiefsohn, Joes Sohn Beau, der 2015 an Hirnkrebs starb, Major in der US-Armee war. Prinz Harry und Jill Biden scheinen jedenfalls schnell eine Verbindung hergestellt zu haben.

Nur kurz darauf reiste Jill Biden nach London, um das US-Team bei den ersten von Prinz Harry ins Leben gerufenen Invictus Games im Jahr 2014 anzufeuern. Bei dem Event wurden Joe Bidens Ehefrau und der Royal beim Plaudern und Lachen fotografiert.