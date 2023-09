Influencerin Anna Adamyan: Habe mir die Geburt meines Sohnes anders vorgestellt

"Die Geburt unseres Wunders habe ich mir definitiv anders vorgestellt und gewünscht: Mit guter Hoffnung sind wir in die vaginale Geburt gestartet, doch endete sie nach vielen Stunden in einem Kaiserschnitt unter Vollnarkose mit anschließender Operation und hohem Blutverlust", so die junge Mutter. Das Erlebte sei nach wie vor "traumatisch und stets begleitend". "So viele Frauen erleben tagtäglich Ahnliches. Stellvertretend für all jene bitte ich daher um euer Verständnis und Akzeptanz für den nun folgenden Weg", schließt sie ihr Posting.