"Bin hier, weil ich nicht gebrochen bin": Ines Anioli packt über Vergewaltigung aus

Nachdem Ines Anioli öffentlich gemacht hatte, von ihrem Ex-Freund während ihrer Beziehung sexuell bedrängt worden sein soll und diesen angezeigt hat, wurde die Podcasterin in den sozialen Medien angegriffen. Nur wenige schenkten der deutschen Hörfunkjournalistin glauben. Schließlich wurde das Verfahren eingestellt.

Ines Anioli: "Ich bin heute hier, weil ich nicht gebrochen bin"

"Ich bin heute hier, weil ich nicht gebrochen bin", erklärte Anioli nun den Teilnehmerinnen des zweiten "FRAUEN100"-Events. Es war der erste öffentliche Auftritt, bei dem sie sich zu den zuvor erhobenen Vorwürfen äußerte. "Ich, Ines, habe meinen Exfreund angezeigt wegen Körperverletzung, sexuellen Übergriffs und Vergewaltigung. Mehr darf ich nicht sagen - ich darf nur Dinge sagen, die ich beweisen kann", sagte die 35-Jährige in ihrer Ansprache bei dem Networking-Event.

Als sie ihre Geschichte öffentlich machte, sei sie mit Hass-Kommentaren bombardiert worden. Sie sei von wildfremden Menschen als "abartig" bezeichnet worden, es würde ihr "sowieso niemand glauben", so Anoli.

"Dass Vergewaltigung nicht nur in einem Busch stattfinden kann, das bekommen viele Menschen nicht zusammen. Und das bekommen viele Menschen auch nicht zusammen, wenn der Ex der Glücksbärchi der Nation ist", teilte sie aus. Nun will sie sich für Opfer, die ähnliches erlebt haben stark machen und diesen Mut geben.

"Wenn es der Täter nicht geschafft hat, sein Opfer dauerhaft zu brechen, dann ist die Gesellschaft offenbar enttäuscht", richtete sie ihren Kritikern aus.