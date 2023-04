Ihr Kind vernachlässigt? Ex erhebt Vorwürfe gegen Christina Ricci

Demzufolge soll Heerdegen unter anderem ein Problem damit haben, dass Ricci ihr gemeinsames Kind angeblich die Schule verpassen lässt, damit es mit ihr zur Arbeit reist. Er behauptet, ihr Sohn sei "regelmäßig mit seiner Mutter nach Kanada gereist, [wohin sie sich begab,] um für ihre Show Yellowjackets zu arbeiten".

12 bis 14 Stunden verbringe ihr Sohn am Set, anstatt in die Schule zu gehen, lautet der Vorwurf. Heerdegen behauptet zudem, Ricci würde ihren Sohn als ihren persönlichen Assistenten arbeiten lassen, was seiner Meinung nach gegen das Gesetz verstoße.