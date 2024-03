"Ich will leben": Patrice Aminati meldet sich nach Krebs-Rückschlag

"Was ich nicht wusste, welch entsetzliche Nebenwirkungen diese Therapie mit sich ziehen würde. Hier gibt es nichts zu beschönigen", schrieb sie auf Instagram.

"Ich weiß, es gibt Betroffene, denen es so geht wie mir - andere haben etwas mehr Glück. Mir verging vor Schmerzen Hören und Sehen." Während dieser Schmerzen habe sie "das Menschsein" fast verloren. "Ich habe mich darüber verändert."

Die Therapie werde weitergehen, "wenn die Nebenwirkungen abklingen", auch wenn sie davor große Angst habe, sagte Aminati. Sie sei aber dankbar für die Therapie. "Denn ich will leben. Einfach leben. Mein kleines liebes Leben." Noch nie habe ihr das Leben "so kostbar, so lebenswert" erschienen.