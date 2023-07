"Ich warne euch": Adele appelliert an Fans, keine Gegenstände auf Musiker zu werfen

Das zeigten auch Aufnahmen von dem Konzert, die in den sozialen Medien geteilt wurden: Die Sängerin wird auf der Bühne von einem Gegenstand am Kopf getroffen und sinkt daraufhin auf die Knie. Dem amerikanischen People-Magazin zufolge wurde ein Mann festgenommen, der das Handy geworfen haben soll. Die Sängerin erhielt unter ihrem Post zahlreiche Genesungswünsche von anderen Stars und ihren Fans.

➤ Lesen Sie hier mehr: "Perfekte Erinnerungen": Pink genießt Zeit mit Familie in Österreich

Ebenfalls kürzlich wurde die amerikanische Country-Pop-Sängerin Kelsea Ballerini bei einem Auftritt in Idaho von einem geworfenen Gegenstand im Gesicht getroffen. "Wenn du dich jemals unsicher fühlst, sag es bitte jemandem in deinem Umfeld", sagte Ballerini laut Guardian anschließend auf der Bühne. "Wenn jemand zu viel Druck macht oder dir dein Bauchgefühl etwas sagt, beachte es. Wirf keine Dinge."

Pink fand Asche auf der Bühne

Bei Sängerin Pink ging eine "Wurfattacke" vor einigen Tagen vergleichsweie glimpflich aus. Während eines Auftritts im Londoner Hyde Park landete ein Plasticksackerl mit unbekanntem Inhalt vor ihren Füßen. Dem Anschein nach befand sich Asche in dem Beutel. "Ist das deine Mutter?", hört man die Musikerin in einem in den sozialen Medien geteilten Video ungläubig sagen. Ein Fan im Publikum dürfte bejaht haben. Sie wisse nicht, was sie davon halten soll, so Pink. "Das ist eine Premiere", lacht sie später.