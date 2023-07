"Perfekte Erinnerungen": Pink genießt Zeit mit Familie in Österreich

➤ Lesen Sie hier mehr: Fan warf Popstar Pink Asche der Mutter auf die Bühne

Im Rahmen ihrer "Summer Carnival"-Tour trat Pink - bürgerlich Alecia Moore - zuletzt auch in Berlin auf, wo sie Songs ihres im Februar erschienenen Albums "Trustfall" sowie Hits wie "Get The Party Started" oder "Raise Your Glass" zum Besten gab. In der ersten Julihälfte sind Konzerte in Deutschland geplant, bevor es nach Warschau und Nordamerika weitergehen soll.