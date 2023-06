Fan warf Popstar Pink Asche der Mutter auf die Bühne

Es mag den Anschein haben, Pink habe in ihrer mehr als 20-jährigen Karriere alles erlebt und kaum etwas ausgelassen, doch im Privatleben sieht es mitunter anders aus. Es sind die vermeintlich normalen Dinge, bei denen es für den Popstar nicht immer wie erhofft läuft. Auf "Trustfall" erzählt Pink, die bürgerlich Alecia Moore heißt, von den Höhen und Tiefen ihres Lebens jenseits der Bühne - und gibt dabei wie private und intime Einblicke.

So habe sie ein Strandausflug mit ihren Kindern, bei dem sie von Paparazzi verfolgt wurde, zum Song "Never Not Gonna Dance Again" inspiriert. "Ich wollte nicht, dass die ein Foto von mir in meinem Badeanzug machen, weil ich mich unsicher fühlte", erzählte die 43-Jährige einmal. "Also habe ich nicht mit meinen Kindern gespielt. Und das hat mich so geärgert. Ich habe mich über mich selbst geärgert, dass ich die Zeit verschwendet habe und wir wegen so etwas Blödem eine schöne gemeinsame Erinnerung verpasst haben. Da habe ich entschieden: So was kommt nie wieder vor."