Pink verscherzte es sich wegen eines "Witzes" mit Madonna

"Madonna mag mich nicht", so Pink auf die Frage, ob sie mit Madonna befreundet sei. Diese habe bei einem gemeinsam Talkshow-Auftritt in der in den USA erfolgreichen "Live with Regis and Kelly"-Show im Jahr 2001 Tatsachen verdreht. "Sie tat so, als ob ich ihr Fangirl war und sie unbedingt treffen wollte. Tatsächlich war es aber sie, die mich in ihre Garderobe einlud", so Pink. Es sei eine "alberne" Geschichte. TV-Moderator Regis habe sie gefragt: "Wie hat es sich angefühlt (Madonna kennenzulernen)? Ich habe gehört, du hast dich hinten fast überschlagen."