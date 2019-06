"Ich hatte solche Angst": Kate Mara spricht über ihren Notkaiserschnitt

Die Geburt des ersten Kindes von Kate Mara und " Rocket Man"-Schauspieler Jamie Bell verlief leider nicht so, wie das Paar es sich gewünscht hätte: In einem Schwangerschaftspodcast erzählte Mara nun, einige Wochen nach der Geburt des kleinen Mädchens, dass sie sich aufgrund einer gefährlichen Diagnose einem Notkaiserschnitt unterziehen musste.

Horror-Geburt

Dabei verlief die Schwangerschaft gut, sogar als "einfach" bezeichnete sie sie. Zumindest bis zur sechsunddreißigsten Woche. Mara wurde mit Cholestase diagnostiziert, eine seltene Lebererkrankung, die zu vorzeitigen Wehen und auch Totgeburten führen kann. Mara wurde ins Krankenhaus eingeliefert und bekam nach "drei Tagen in den Wehen" so hohes Fieber, dass das Kind per Notkaiserschnitt geholt werden musste, erzählt die 36-Jährige.

"Ich hatte solche Angst davor, was alles passieren könnte. Ich glaube ich hatte noch mehr Angst, einfach weil ich schon so müde war." Auch sei sie unheimlich traurig gewesen, dass es ein Kaiserschnitt werden würde. Ehemann Jamie Bell sowie ihre Mutter seien kurz vor der OP an ihrer Seite gewesen.

Diese stellte sich dann als einziger Albtraum heraus. Der Cholestase und des Fiebers nicht genug wurde die Operation von Krampfanfällen begleitet, die es ihr unmöglich machten ihr Baby in den Arm zu nehmen.

"Ich dachte, meine Zähne würden herausspringen, mein Kiefer war von den Krämpfen so fest zusammengebissen, und dann dachte ich: 'Ich kann sie definitiv nicht halten, weil ich mich nicht bewegen kann.' Meine Arme waren wie gelähmt." Nach der Operation hatte Mara so viel Blut verloren, dass eine Transfusion notwendig wurde.