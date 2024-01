Zietlow und Köppen: Dirk Bach ist im Dschungelcamp präsent

Es geht wieder los: Am 19. Jänner ziehen zwölf Stars in den australischen Busch und kämpfen wieder um den begehrten Titel des Dschungelkönigs bzw. der Dschungelkönigin. RTL zeigt die mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnete Show "Ich bin ein Star - holt mich hier raus" (IBES) vier Mal zur besten Sendezeit um 20:15 Uhr live. An allen anderen Tagen begrüßen die Moderatoren Sonja Zietlow und Jan Köppen das Publikum wie gewohnt um 22:15 Uhr. Auch Dr. Bob ist wieder täglich dabei und bereitet die "Stars" auf ihre Dschungelprüfungen vor.

Köppen trat 2023 die Nachfolge von Daniel Hartwich an, der sich im Februar 2022 von der Sendung verabschiedet hatte. Hartwich wiederum hatte 2013 Komiker Dirk Bach beerbt, nachdem dieser 2012 überraschend gestorben war. Er wurde nur 51 Jahre alt.