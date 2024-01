Dschungelcamp 2024: Wer ist "No Angel" Lucy Diakovska?

Bis heute sind die "No Angels" mit insgesamt über fünf Millionen verkauften physischen Tonträgern, unzähligen Gold- und Platinauszeichnungen die erfolgreichste deutsche Girlgroup aller Zeiten und die erfolgreichste Kontinentaleuropas. Ende 2003 gönnte sich die Band eine Pause. Im Jahr 2007 feierten die "No Angels" dann mit dem Album "Destiny" einen weiteren Meilenstein ihrer Karriere. Zum 20-jährigen Bandjubiläum veröffentlichte die Band im Juni 2021 ihr neues Album "20".

Im Sommer 2004 gründete Lucy ihr eigenes Label "Schmanky Records". Im September desselben Jahres veröffentlichte sie darüber ihre selbstgeschriebene Solosingle "Where", den Titelsong zum Kinofilm "Zwei Brüder". Im Jahr 2005 folgte unter dem Pseudonym "Lucylicious" ihre zweite Solosingle "The Other Side". Das gleichnamige und zum größten Teil von ihr selbstgeschriebene und produzierte Album erschien ebenfalls in 2005. Im Jahr 2010 recordete sie für den Soundtrack der deutschen Jugendfilm-Komödie "Hanni & Nanni" den Song "High on Life". Im August 2011 absolvierte sie ihre erste eigene Tour unter dem Namen "Summer Rocks" und spielte an 14 Abenden in ganz Deutschland.