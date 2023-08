"Hallo, ihr Lieben": Rätsel um rosa Bank vom Grab von Dirk Bach

"Hallo ihr Lieben, da bin ich wieder!", hieß es auf einem Blatt Papier, das in einer Klarsichtfolie an der Lehne hing. "Keine Sorge, man hatte mich weder gestohlen, entführt, noch ähnliches." Nach all dem seelischen und körperlichen Schmerz, der ihr in den zurückliegenden Tagen und Wochen zugefügt worden sei, habe sie sich schlichtweg "eine kurze Auszeit gegönnt", um sich bei Freunden ein wenig verwöhnen und aufpimpen zu lassen.